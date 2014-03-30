СК задержал руководителей иркутского отделения "Свидетелей Иеговы"*

Несмотря на решение Верховного суда руководители организации решили продолжить осуществлять деятельность на незаконных основаниях.

В Иркутске следователи задержали руководителей местного отделения "Свидетелей Иеговы"*. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

О задержании стало известно 6 декабря. Правоохранительные органы выяснили, что кураторами ячейки оказались жители Республики Хакасия и Кемеровской области. С сентября 2017 года по октябрь 2021 года они руководили МРО "Свидетели Иеговы"* "Центральная, Иркутск". В апреле 2017 года Верховный суд ликвидировал организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и её региональные подразделения. Несмотря на это, руководители организации решили продолжить осуществлять деятельность на незаконных основаниях.

В октябре бойцы спецназа "Гром" и Росгвардии задержали семь человек. На данный момент, шесть из них находятся под арестом.

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*"Свидетели Иеговы", "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" - запрещена на территории РФ и признала экстремистской.

Видео: СКР по Иркутской области