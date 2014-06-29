На Кубинской улице мужчина пытался изнасиловать петербурженку

Неизвестный избил свою жертву. У пострадавшей диагностировали ушибы и гематомы.

В ночь на воскресенье, 5 декабря, в Московском районе Петербурга злоумышленник напал на 30-летнюю девушку. Неизвестный принуждал жертву к сексуальным действиям, но пострадавшей удалось убежать.

По информации Piter.tv, инцидент произошел около 3:50 ночи на Кубинской улице. Девушка дала отпор незнакомцу и обратилась за помощью к стражам порядка.

У заявительницы диагностировали многочисленные ушибы и гематомы. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что психотерапевта из Выборга подозревают в изнасиловании 17-летней пациентки.

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