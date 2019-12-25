В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетели Иеговы"*

Они проводили встречи адептов, изучали с ними религиозную литературу, а также вербовали новых членов.

В Москве задержали трех организаторов подпольной ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Об этом информирует пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2017 по 2020 год сторонники секты организовали в российской столице работу ячейки "Свидетелей"*. Адепты устраивали конспиративные встречи в нескольких квартирах в Москве, в ходе которых изучали религиозную литературу. Также известно, что сторонники секты занимались вербовкой новых членов. В результате обысков у организаторов сотрудники правопорядка изъяли экстремистскую литературу и электронную технику.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), а также намерены просить суд избрать в отношении трех фигурантов меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в ее изнасиловании.

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"Свидетели Иеговы"* - экстремистская организация, запрещена в РФ