ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму

Уголовные дела возбуждены в отношении двух м местных жителей.

ФСБ России пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму. Организация признана экстремистской. Она запрещена на территории РФ. Ячейка данного движения находилась на территории города Армянск, расположенного на севере полуострова.

Двое жителей Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации, а также вербовали в свои ряды новых адептов. пресс-служба ФСБ по Крыму

Известно, что деятельность запрещенного движения адепты осуществляли при помощи интернета. По местам жительства подозреваемых проведены обыски. У фигурантов расследования силовики изъяли средства связи, носители информации, запрещенную литературу. В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела за организацию экстремистской деятельности. Им грозит заключение на срок 6-10 лет.

Напомним, что российский Верховный суд в апреле 2017 года запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него религиозных организаций.

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Фото: Piter.tv