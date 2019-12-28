Житель Братского района Иркутской области признался в двух убийствах и изнасиловании.

Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок. Ролик предоставили представители Следственного комитета РФ по Иркутской области. По данным специалистов, обвинение по двум эпизодам, связанным с изнасилованием и убийством, предъявлено 33-летнему местному жителю Братского района. Мужчина подозревается в том, что 9 марта 2020 года он воспользовался нетрезвым состоянием женщины, когда проезжал на автомобиле в городе Вихоревка. Фигурант расследования предложил жертве подвезти ее до дома. В салоне машины женщина отказала ему в интиме, после чего получила удар по голове. Мужчина отвез пострадавшую в безлюдное место, где изнасиловал, а затем убил. Жертве было 52 года.

Женщину нашли спустя неделю после трагедии. До этого ее объявили в розыск как пропавшую без вести. На след подозреваемого полиция вышла по записям камеры наружного наблюдения. На допросе мужчина сознался в преступлении. Он рассказал, что совершил аналогичное деяние с 40-летней женщиной в ноябре 2019 года. Тело пострадавшей он сбросил в реку.

В настоящее время подозреваемый арестован по решению суда.

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации