Неизвестный с "хвостиком" изнасиловал женщину на Витебском проспекте

По факту происшествия проводится проверка.

Правоохранительные органы Петербурга разыскиваю сексуального маньяка, который напал на местную жительницу в парадной.

Как стало известно, в отдел полиции Фрунзенского района обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала сотрудникам, что ночью 21 февраля в парадной на Витебском проспекте, 101 на нее напал неизвестный. Мужчина совершил в отношении заявительницы действия сексуального характера. Пострадавшая смогла описать насильника. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV