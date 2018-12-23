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У светофора на проспекте Косыгина столкнулись пять машин
Сегодня, 12:07
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Rybka123

У светофора на проспекте Косыгина столкнулись пять машин

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Пострадавшие машины заняли три полосы

В пятницу, 22 февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась на пересечении проспекта Косыгина с проспектом Передовиков. На участке рядом со светофором столкнулись пять автомобилей. Инцидент обошелся без серьезных травм, однако пострадавшие машины заняли три полосы, что стало причиной серьезного затора в час пик перед работой. В данный момент на участке дорожное движение нормализовалась.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Теги: массовое дтп, проспект косыгина, проспект передовиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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