На улице Ткачей задержали банду наркодилеров

Двое мужчин и женщина занимались сбытом амфетамина и гашиша.

Накануне полицейские Петербурга задержали двух мужчин и женщину, которых подозревают в незаконном обороте растительных наркотиков и психосимуляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Троицу поймали возле дома на улице Ткачей. У дилеров изъяли 113 г амфетамина и 155 г гашиша. Кроме того, у задержанных нашли упаковочный материал, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались для сбыта запрещенных веществ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный сбыт наркотиков" и "Покушение на незаконный сбыт наркотиков". Мужчин заключили под стражу, а женщину отправили домой под подписку о невыезде.

В настоящий момент полиция продолжает расследование. Устанавливаются каналы поставки наркотиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге два подростка попали в больницу с отравлением гашишом.

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