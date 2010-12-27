На улице Ткачей задержали банду наркодилеров

Накануне полицейские Петербурга задержали двух мужчин и женщину, которых подозревают в незаконном обороте растительных наркотиков и психосимуляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
Троицу поймали возле дома на улице Ткачей. У дилеров изъяли 113 г амфетамина и 155 г гашиша. Кроме того, у задержанных нашли упаковочный материал, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались для сбыта запрещенных веществ.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный сбыт наркотиков" и "Покушение на незаконный сбыт наркотиков". Мужчин заключили под стражу, а женщину отправили домой под подписку о невыезде.
В настоящий момент полиция продолжает расследование. Устанавливаются каналы поставки наркотиков.
Ранее мы писали, что в Петербурге два подростка попали в больницу с отравлением гашишом.
Фото: pixabay.com
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