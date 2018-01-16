В Петербурге два подростка попали в больницу с отравлением гашишом

Этим делом заинтересовалась полиция.

В Петербурге госпитализировали двух подростков 16 и 17 лет, которые употребляли наркотическое вещество в доме №18 по улице Космонавтов. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Школьников забрала скорая помощь. Медики диагностировали у них острое ингаляционное отравление гашишом в легкой степени.

Этим делом заинтересовалась полиция. Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге 15-летняя девушка отравилась таблетками от диабета.

Фото: Piter.TV