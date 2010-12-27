В Купчино молодой человек растлил школьницу

В Петербурге задержали юношу, переспавшего со школьницей. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

В одно из отделений полиции Фрунзенского района обратилась мать 15-летней девушки. Женщина заявила, что ее дочь совратил 18-летний юноша. По словам петербурженки, молодой человек пришел в гости к девушке и занялся с ней сексом, пока дома не было никого из взрослых.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Ранее Piter.TV писал, что правоохранительные органы Петербурга разыскивают 19-летнего юношу, который подозревается в растлении несовершеннолетней девочки.

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