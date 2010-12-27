Полиция Петербурга ищет юношу, доведшего школьницу до психбольницы

Молодой человек вступил в интимную близость с пострадавшей девятиклассницей.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают 19-летнего юношу, который подозревается в подрыве психологического состояния несовершеннолетней девочки. Пострадавшая была направлена в Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия".

По сведениям от матери пациентки, несколько недель назад неизвестный молодой человек совратил ее дочь в квартире на Малом проспекте. После этого девятиклассница стала терять связь с реальностью и задумалась о трагическом исходе для себя. В настоящее время полиция изучает обстоятельства дела. Мать жертвы считает, что причино ухудшения здоровья дочери являются любовные отношения.

Фото: Piter.tv