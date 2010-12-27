Секс-шопы в прошлом: теперь налетчики "выбирают" зоомагазины

Петербургские грабители перешли с разбойных нападений на салоны интимных товаров к зоомагазинам.

Неизвестный грабитель вечером 4 апреля покусился на выручку сразу двух магазинов с зоотоварами. Первое ограбление преступник совершил на Коломяжском проспекте, 15 корпус 1. Злоумышленник с холодным оружием зашел в помещение и угрозами заставилмолодых сотрудниц "Агидиса" отдать ему деньги из кассового аппарата. Благодаря собственной "изобретательности", молодому человеку удалось за минуту обогатиться на 10 тысяч рублей.

Поняв, что сегодня ему везет, разбойник решил не останавливаться на достигнутом. Уже через пятьдесят минут его заметили входящим в офис Petshop по проспекту Художников, 10. Оттуда ему удалось забрать всего тысячу рублей.

В настоящее время преступника разыскивает полиция. Оба ограбленных магазина устанавливали камеры видеонаблюдения. Теперь записи изъяты. По ним оперативники вычислят разбойника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, что недавно еще один любитель животных проник в зоомагазин с целью кражи.

