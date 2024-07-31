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В зоомагазине на Полюстровском проспекте продавали краснокнижных ящериц
Сегодня, 16:23
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В зоомагазине на Полюстровском проспекте продавали краснокнижных ящериц

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В дикой природе ушастых круглоголовок можно встретить в местах с сыпучим песком.

Росприроднадзор по Северо-Западу объявил предостережение владельцу зоомагазина на Полюстровском проспекте о недопустимости продажи ушастых круглоголовок, которые занесены в Красную книгу РФ. Ящерицы сокращаются в численности и распространении. 

В дикой природе ушастых круглоголовок можно встретить в местах с сыпучим песком. Например, на юге Астраханской области, востоке Калмыкии, на юго-востоке Ставропольского края, северо-востоке Чечни и в некоторых районах Дагестана. Изъятие краснокнижных видов возможно только на основании разрешения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Без него такая деятельность незаконна. 

Ранее мы рассказывали о том, что детеныша нильских крыланов показали в Ленинградском зоопарке. 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу 

Теги: зоомагазин, полюстровский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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