В зоомагазине на Полюстровском проспекте продавали краснокнижных ящериц

В дикой природе ушастых круглоголовок можно встретить в местах с сыпучим песком.

Росприроднадзор по Северо-Западу объявил предостережение владельцу зоомагазина на Полюстровском проспекте о недопустимости продажи ушастых круглоголовок, которые занесены в Красную книгу РФ. Ящерицы сокращаются в численности и распространении.

В дикой природе ушастых круглоголовок можно встретить в местах с сыпучим песком. Например, на юге Астраханской области, востоке Калмыкии, на юго-востоке Ставропольского края, северо-востоке Чечни и в некоторых районах Дагестана. Изъятие краснокнижных видов возможно только на основании разрешения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Без него такая деятельность незаконна.

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Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу