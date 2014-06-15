Детеныша нильских крыланов показали в Ленинградском зоопарке

Нильские крыланы ведут ночной образ жизни: ночью они ищут пищу, а днем отдыхают в пещерах.

В конце 2024 года в Ленинградском зоопарке родился детёныш нильских крыланов. Пока определить пол маленького крылана невозможно — это удастся сделать лишь тогда, когда он станет независимым от матери. Даже фотографирование малыша представляет собой непростую задачу.

Нильские крыланы ведут ночной образ жизни: ночью они ищут пищу, а днем отдыхают в пещерах. В зоопарке для этих животных установлены специальные осветительные приборы, которые позволяют посетителям наблюдать за ними, не нарушая их покоя.

Некоторые посетители уже заметили маленького крыланчика, который начал учиться летать. Тем не менее, большую часть времени малыш остаётся привязанным к матери, которую кормит молоком примерно 2-3 месяца. Со временем детёныш адаптируется и станет полноценным членом семьи крыланов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке сразу три самки кенгуру Беннета стали мамами.

Фото: Ленинградский зоопарк