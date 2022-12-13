В Петербурге нашли похищенного из зоомагазина кота Ролтика

Теперь Ролтик принимает желающих с ним поздороваться: в магазине отмечают, что он очень ласковый.

В Петербурге нашли котика Ролтика, которого похитили несколько дней назад на проспекте Большевиков. Ролтик в целости и сохранности, пишет 47news.

Кот вернулся домой прошлым вечером, его заметили на улице Антонова-Овсеенко без похитителя, рассказывает сотрудница магазина. Возможно, Ролтику удалось сбежать, или же мужчина сам его бросил.

Кота нашла неравнодушная женщина, затем его привезли в зоомагазин. Ролтик напил воды, поел и лег спать, но отдохнуть ему помешали дети — хотели погладить. Теперь Ролтик принимает желающих с ним поздороваться: в магазине отмечают, что он очень ласковый.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Кудрово | Новости