В Петербурге нашли похищенного из зоомагазина кота Ролтика

В Петербурге нашли котика Ролтика, которого похитили несколько дней назад на проспекте Большевиков. Ролтик в целости и сохранности, пишет 47news.
Кот вернулся домой прошлым вечером, его заметили на улице Антонова-Овсеенко без похитителя, рассказывает сотрудница магазина. Возможно, Ролтику удалось сбежать, или же мужчина сам его бросил.
Кота нашла неравнодушная женщина, затем его привезли в зоомагазин. Ролтик напил воды, поел и лег спать, но отдохнуть ему помешали дети — хотели погладить. Теперь Ролтик принимает желающих с ним поздороваться: в магазине отмечают, что он очень ласковый.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Кудрово | Новости
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