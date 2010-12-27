На Авиаконструкторов грабитель с ножом напал на зоомагазин

В Приморском районе налетчик с холодным оружием обокрал зоомагазин.

Грабитель вынес из зоомагазина в Приморском районе 53 тысячи рублей. Неизвестный разбойник совершил налет на заведение PetShop по проспекту Авиаконструкторов. По сведениям от персонала, преступник нападение около 20 часов вечера 1 апреля.

В помещение зашел неизвестный злоумышленник с ножом и стал угрожать им продавцу. Молодой сотруднице пришлось подчиниться требованиям вооруженного преступника. Девушка отдала мужчине наличные деньги из кассового аппарата. Оперативники установили, что тревожная кнопка не сработала из-за неисправности, поэтому группа быстрого реагирования даже не была оповещена об ограблении. В полицию обратились только в 22 часа, так как владелица потребовал от подчиненных не предпринимать никаких действий до ее приезда.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело в отношении вора. Его разыскивает полиция. В настоящее время оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. По данным свидетелем, преступнику было около 25-30 лет, он европейской внешности и худощавого телосложения.

