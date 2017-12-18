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Секретаря ТИК № 11 пытались подкупить за 500 тысяч рублей
Сегодня, 7:20
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lesjasap

Секретаря ТИК № 11 пытались подкупить за 500 тысяч рублей

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Алиса Кемаева заявила, что ее попросили уйти с должности за компенсацию в 500 тысяч рублей.

Секретарь одного из ТИКов Петербурга рассказала о попытке подкупа. Об этом заявил Алиса Кемаева. Она объяснила, что в переговоры с ней вступила помощница вице-спикера ЗаКса Анатолия Дроздова. Предположительно женщина предложила Кемаевой 500 тысяч рублей за то, что она напишет заявление об уходе с должности. Ее место должен был занять другой человек. Члены ТИК №11 заявили, что имеют аудиозапись разговора с злоумышленницей. Они добавляют, что ее зовут Екатерина Воронкова.

Мы что-то, да, может, делаем нехорошее, но в принципе все отстраненно, никто ничего не видит

уговаривали Кемаеву покинуть должность

Камаева объяснила, что регулярно общалась с Воронковой. Сначала ей предлагали трудовое место при Дроздове. Она отказалась, сославшись на хорошую зарплату в ТИК.

Ранее Piter.tv писал о том, что кандидатам от оппозиции массово отказывают в регистрации на участие в муниципальных выборах.

Фото: Piter.tv

Теги: алиса кемаева, анатолий дроздов, екатерина воронкова, подкуп, секретарь, тик 11
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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