  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кандидатам от оппозиции массово отказывают в регистрации на участие в муниципальных выборах
Сегодня, 10:40
197
nadezhda_sib

Кандидатам от оппозиции массово отказывают в регистрации на участие в муниципальных выборах

0 0

ИКМО объясняют это отсутствием какого-либо необходимого документа или недочетами в них.

Муниципальные избирательные комиссии массово отказывают в регистрации оппозиционным кандидатам в муниципальные депутаты. Об этом рассказала "Фонтанка.ру"

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в регистрации отказали выдвиженцам от "Справедливой России" в ИКМО "Звездное", в "Гагаринское" - кандидатам от "Яблока", "Справедливой России" и КПРФ, а в ИКМО "Введенское" - представителям "Яблока". Причины отказа - отсутствие каких-либо необходимых документов или недочеты в них. За это время список ИКМО, в которых не стали регистрировать кандидатов, вырос.

В округе "Новоизмайловский" избирательная комиссия сказала, что некоторые кандидаты неверно оформили документы о судимости. Проблемы также начались у кандидатов от "Яблока" в МО "Владимирский". В заявлении они указали, что идут в пятимандатный округ, в то время как требовалось написать многомандатный. Представители партии отметили, что отказывают в регистрации прежде всего в Центральном районе, в то время как в Невском, например, такого нет. 

Среди оппозиционных партий меньше всего отказов на данный момент у КПРФ. 

Городская избирательная комиссия пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка"

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, гик, икмо, муниципальные выборы, оппозиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Ильинский Антон
Сегодня 14:09

Утопаешь в информационном шуме и слепо доверяешь всему, что пишут СМИ? 
А ведь им платят за манипуляции твоим сознанием. И платят немало.
Тренируй критическое мышление.
Подписывайся на канал https://t.me/findduck и читай самые актуальные новости Петербурга в авторской обработке. Каждый день среди реальный новостей публикуется одна "утка". А ты сможешь ее опознать? КРЯ!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии