Кандидатам от оппозиции массово отказывают в регистрации на участие в муниципальных выборах

ИКМО объясняют это отсутствием какого-либо необходимого документа или недочетами в них.

Муниципальные избирательные комиссии массово отказывают в регистрации оппозиционным кандидатам в муниципальные депутаты. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в регистрации отказали выдвиженцам от "Справедливой России" в ИКМО "Звездное", в "Гагаринское" - кандидатам от "Яблока", "Справедливой России" и КПРФ, а в ИКМО "Введенское" - представителям "Яблока". Причины отказа - отсутствие каких-либо необходимых документов или недочеты в них. За это время список ИКМО, в которых не стали регистрировать кандидатов, вырос.

В округе "Новоизмайловский" избирательная комиссия сказала, что некоторые кандидаты неверно оформили документы о судимости. Проблемы также начались у кандидатов от "Яблока" в МО "Владимирский". В заявлении они указали, что идут в пятимандатный округ, в то время как требовалось написать многомандатный. Представители партии отметили, что отказывают в регистрации прежде всего в Центральном районе, в то время как в Невском, например, такого нет.

Среди оппозиционных партий меньше всего отказов на данный момент у КПРФ.

Городская избирательная комиссия пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка".

Фото: Piter.TV