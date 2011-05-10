Петербуржец получил условный срок по обвинению в коммерческом подкупе

Общий размер подкупа составил не менее 150 тысяч рублей.

Оглашен приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. О решении суда рассказали в прокуратуре Колпинского района.

В суде установлено, что Антон Кузнецов, являясь начальником отдела закупок управления материального обеспечения дирекции по коммерческим вопросам ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова", в период с сентября 2020 года по март 2022 года через посредника систематически получал от представителя поставщика коммерческий подкуп. Денежные средства передавались за скорейшую оплату коммерческой организацией поставленного товара.

Общий размер подкупа составил не менее 150 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Денежные средства, переданные в качестве коммерческого подкупа, конфискованы в доход государства.

Фото: Piter.TV