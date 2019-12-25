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Названа дата открытия в Петербурге кружков и секций для школьников
Сегодня, 8:07
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IRINA_CHALKINA

Названа дата открытия в Петербурге кружков и секций для школьников

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В городе дополнительно разными видами деятельности занимаются 88% школьников.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что секции и кружки в Петербурге возобновят работу с 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

В настоящий момент все кружки и секции Северной столицы согласовывают свою работу с Роспотребнадзором. Предполагается, что дети будут заниматься по по определенному расписанию. 

Известно, что в Петербурге около 88% школьников занимаются дополнительно разными видами деятельности.

Ранее мы сообщали о том, что онлайн-обучение в школах Петербурга грозит отдельным классам.

Фото:pixabay

Теги: кружки спб, ограничения спб, секции спб, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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