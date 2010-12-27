Сегодня в Выборге презентуют проект памятника жертвам политического террора

В рамках кинофестиваля «Окно в Европу -2018» пройдет вечер памяти гражданских войн XX и XXI века.

Сегодня вечером, в рамках фестиваля "Окно в Европу-2018" презентуют проект памятника жертвам политического террора в Выборге в 1918 году. Об этом сообщают организаторы.

Вечер памяти начнется сегодня в Военно-историческом центре Карельского перешейка в 19:00. Во время этого вечера пришедшие узнают подробности гражданской войны 1918 года в Выборге. Также будет рассказано о концентрационном лагере. Он раньше располагался на териитории военного городка. Сегодняшний день фестиваля завершится фильмом "Прошлой осенью в Донецке" бельгийского журналиста Бенуа Муше (Benoit Mussche) о гражданской войне на Донбассе.

Ранее мы опубликовали программу празднования 725-летия Выборга.

Фото: Тамара Велемирович/ ВК