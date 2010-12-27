Появилась программа празднования 725-летия Выборга

Торжественное открытие праздника пройдет в 16:00 на Рыночной площади.

В субботу, 18 августа, Выборг отметит свое 725-летие. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основные торжества по случаю Дня Выборгского района и 725-летия Выборга пройдут на Красной и Рыночной площадях, в парке Ленина и на набережной 40-летия ВЛКСМ. На Красной площади с 10:00 до 21:00 будут работать различные детские аттракционы. В Парке Ленина расположится "Город мастеров" и выступят творческие коллективы Выборгского района.

Моложежь сможет посетить интерактивные площадки в библиотеке А. Аалто. А любителей автомобилей с 16:00 до 19:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ будет радовать выставка спортивных авто – участников кубка губернатора Ленинградской области по ралли "Выборг- 2018".

Торжественное открытие праздника состоится в 16:00 на Рыночной площади. Здесь будут выступать артисты из Санкт-Петербурга и Москвы. Праздник завершится салютом в акватории Большого ковша.

Ранее мы сообщали, что флорист из Выборгского района завоевала медаль на чемпионате WorldSkills Russia.

Фото: Александр Синкин/ ВК; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО