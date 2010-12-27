Флорист из Выборгского района завоевала медаль на чемпионате WorldSkills Russia

WorldSkills Russia - VI Национальный чемпионат рабочих кадров.

Три медали завоевали молодые профессионалы из Ленинградской области в финале VI Национального чемпионата рабочих кадров WorldSkills Russia. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Учащаяся Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Валерия Левицкая взяла серебро в соревнованиях флористов. Бронзовые медали привезли ученик средней школы №4 Тихвина Артем Павлов ("Плотницкое дело – юниоры") и учащийся Волховского политехнического техникума Евгений Беляев ("Управление железнодорожным транспортом").

Также медальон за мастерство получил учащийся Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е. И. Лебедева Алексей Бичик. Он награжден в номинации "Обработка листового металла" награжден решением комиссии.

Финал проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа 2018 года. На чемпионат приехали более 700 участников в возрасте от 16 до 22 лет.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО