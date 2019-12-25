Сегодня в Мариинском дворце проходит "Диктант Победы"

Акция является ежегодной.

В Петербурге сегодня, 3 сентября, провели "Диктант Победы". ТОлько в нашем городе работу организовали на 200 площадках. Известно, что диктант в этом году написали в 42 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В Северной столице проверочную работу провели в Мариинском дворце, Музее истории подводных сил России им. А. И. Маринеско, "Ленрезерве", Музее обороны и блокады Ленинграда и в других исторических локациях. Кроме того, проект реализовали на базе школ и музеев города, в спасательных центрах, в воинских частях.

Отметим, что акция является ежегодной.

Ранее на Piter.tv: историк рассказала о многонациональном Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Диктант Победы