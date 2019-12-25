Историк рассказала о многонациональном Петербурге

Эксперт подчеркнула, что для того, чтобы считаться жителем Северной столицы, не обязательно быть коренным петербуржцем.

Не секрет, что в городах-мегаполисах строят свою жизнь представители множества национальностей. Петербург в этом смысле не стал исключением. О том, как живётся в городе на Неве представителям разных культур, рассказала профессор, доктор исторических наук, автор книги "Национальность – питерские" Тамара Смирнова в беседе с spb.aif.ru.

По словам эксперта, сегодня в городе на Неве происходит "удивительный сплав традиций", при этом ведущей по-прежнему остаётся русская культура. Численность других народов на протяжении истории составляла от от 6 до 23%. На данный момент здесь проживает около 170 национальностей и 200 национальных общин. Как уточнила Смирнова, согласно закону этническая принадлежность человека определяется исключительно по его желанию и с его слов.

Также историк подчеркнула, что все народы, несмотря на свою разнородность, очень дружно сосуществуют на территории Северной столицы. Они сохраняют локальные традиции, общаясь на родном языке и не забывая о национальных праздниках, но при этом не стремятся к изоляции и быстро объединяются при необходимости.

Надо понимать: все они – граждане Российской Федерации, постоянные жители Санкт-Петербурга. Часть петербургского социума, а не "понаехавшие" или трудовые мигранты, которые прибывают на временный срок. Многие живут здесь из поколения в поколение. И сегодня абсолютное большинство из них заинтересованы не только в сохранении значимых элементов своей культуры, но и в развитии, процветании Петербурга как нашего общего дома. Тамара Смирнова, профессор, доктор исторических наук, автор книги "Национальность – питерские"

На вопрос о том, что делает человека петербуржцем, нет четкого ответа, заключила Смирнова. Формально это рождение в городе, однако исследования показывают, что менее 23% выдающихся исторических личностей Северной столицы подходят под этот критерий. Большинство из них и вовсе родились в Европе.

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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Дом национальностей