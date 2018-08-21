Видео: по Петербургу в Курбан-Байрам бегал недорезанный баран

В этот день мусульмане приносят в жертву баранов.

Во вторник, 21 августа, в мусульманский праздник Курбан-байрам на Большом проспекте П.С. заметили барана. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале.

По преданию, во сне к Ибрахиму (исламский пророк и проповедник) явился ангел Джабраил и передал ему наставление от Аллаха. Он хотел получить сына Ибрахима в жертву. Сын ни в чем не противился отцу. Когда Ибрахим взял нож и попытался зарезать сына, он не смог этого сделать. Аллах заменил жертву бараном, а Ибрахиму за послушание даровал второго сына.

Именно поэтому в этот день мусульмане должны приносить в жертву барана, верблюда или корову (зависит от достатка и размера семьи).

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