В Шушарах во дворе дома на свадьбу зарезали барана

Петербуржцы в шоке наблюдали, как кавказские мужчины убивают животное прямо под окнами жилого здания.

В Пушкинском районе Петербурга местных жителей в очередной раз удивила свадебная традиция приезжего населения. По словам очевидцев, в Шушарах прямо во дворе многоэтажного здания зарезали барана. Сделано это было ради национального колорита.

Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. на кадрах заснят момент убийства животного. Затем тушу животного погрузили в "Газель". Инцидент произошел в дневное время. По словам петербуржцев, кавказская традиция в Северной столице выглядела дико.

Отметим, что подобное зрелище противоречит уголовному кодексу России. Нарушителей могут привлечь по статье за жестокое обращение с животными. За пролитую кровь мужчинам может грозить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Шушары стали лидером по загрязнению канализации тряпками.

Фото: Вконтакте ДТП и ЧП по СПб/Признавашки

