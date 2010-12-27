Шушары стали лидером по загрязнению канализации тряпками

Представителей местных ТСЖ, ЖСК, жителей и сотрудников организаций просят не бросать в канализационную систему посторонние предметы.

Шушары установили антирекорд: местная канализационная насосная станция стала самой засоренной среди петербургских. Дело в том, что в канализацию регулярно попадают тряпки, нетканные материалы и другой посторонний мусор. Об этом рассказала пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

Работу оборудования пришлось временно приостановить из-за потока мусора, насосы приходится прочищать до 5 раз в неделю. Чтобы предотвратить засоры, приходится проводить беседы с представителями ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний, местными жителями и сотрудниками организаций, которые живут и работают в местах с наибольшим количеством нарушений правил пользования канализацией.

Пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга" просит обратить внимание на то, что засоры могут привести к серьезным нарушениям в работе системы водоотведения и вытеканиям на улицы города, поэтому важно использовать канализационную систему по назначению.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Отрадном из-за поломки насоса горожане второй день подряд остаются без воды.

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