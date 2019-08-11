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На окраине Петербурга нашли баранов, спасшихся от Курбан-Байрама

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Участники сообществ в соцсетях единодушно поддержали освободившихся животных.

В воскресенье, 11 августа, пользователи в соцсетях увидели в разных частях Петербурга баранов, свободно разгуливающих по улице. Известно, что в рамках празднования религиозного праздника мусульман Курбан-Байрам распространено жертвоприношение, в том числе и этих животных. 

Первого барана заметили на Октябрьской набережной. На видеозаписи заметно, как животное стремглав бежит по проезжей части. Второго парнокопытного заметили на улице Белы Куна у бизнес-центра "Софийская площадь".

Дальнейшая судьба сбежавших животных пока неизвестна. 

Отметим, что ранее Piter.TV опубликовал репортаж с утренней молитвы у Соборной мечети Петербурга, посвященной празднику Курбан-Байрам. 

Фото, видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"

Теги: баран, курбан-байрам, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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