На окраине Петербурга нашли баранов, спасшихся от Курбан-Байрама

Участники сообществ в соцсетях единодушно поддержали освободившихся животных.

В воскресенье, 11 августа, пользователи в соцсетях увидели в разных частях Петербурга баранов, свободно разгуливающих по улице. Известно, что в рамках празднования религиозного праздника мусульман Курбан-Байрам распространено жертвоприношение, в том числе и этих животных.

Первого барана заметили на Октябрьской набережной. На видеозаписи заметно, как животное стремглав бежит по проезжей части. Второго парнокопытного заметили на улице Белы Куна у бизнес-центра "Софийская площадь".

Дальнейшая судьба сбежавших животных пока неизвестна.

Отметим, что ранее Piter.TV опубликовал репортаж с утренней молитвы у Соборной мечети Петербурга, посвященной празднику Курбан-Байрам.

Фото, видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"