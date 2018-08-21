Мусульмане Петербурга начали отмечать Курбан-Байрам: у Соборной мечети столпотворение

В Северной столице большинство мусульман предпочли прийти на Курбан-байрам к главной мечети города.

Днем 21 августа мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. С шести часов утра верующие Петербурга собрались в центре города ради проведения праздника жертвоприношения.

В настоящее время огромное количество представителей исламской религии скопились около Соборной мечети около станции метро "Горьковская". Многие из них принести с собой специальные коврики для молитвы.

На месте дежурят правоохранительные органы. Сотрудники полиции помогают соблюдать спокойствие на улицах.

Отметим, что завершение празднования запланировано на 25 августа.

Фото и видео: Piter.tv