Сегодня спасатели убедили 150 петербуржцев вернуться со льда на берег

Обошлось без несчастных случаев.

В субботу, 27 марта, спасатели приняли 11 заявок о нахождении людей на льду водоемов города. Взрослые вместе с детьми выходили на прогулки по хрустящему под ногами льду на поверхности рек и каналов. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Вернуть со льда на берег пришлось 150 жителей Северной столицы. Несчастных случаев удалось избежать.

Спасатели призывают горожан и гостей Петербурга обратить внимание на погоду. Из-за потепления лед начал интенсивно таять. Сегодня в Петербурге температура воздуха поднялась до +10 градусов. Завтра же ожидается потепление еще на один градус и дождь.

Напоминаем, что променад по льду может обернуться несчастным случаем.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы с детьми вышли на подтаявший лед на Невской губе.

Фото: pixabay