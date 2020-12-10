Сегодня спасатели убедили 150 петербуржцев вернуться со льда на берег

В субботу, 27 марта, спасатели приняли 11 заявок о нахождении людей на льду водоемов города. Взрослые вместе с детьми выходили на прогулки по хрустящему под ногами льду на поверхности рек и каналов. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Вернуть со льда на берег пришлось 150 жителей Северной столицы. Несчастных случаев удалось избежать.
Спасатели призывают горожан и гостей Петербурга обратить внимание на погоду. Из-за потепления лед начал интенсивно таять. Сегодня в Петербурге температура воздуха поднялась до +10 градусов. Завтра же ожидается потепление еще на один градус и дождь.
Напоминаем, что променад по льду может обернуться несчастным случаем.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы с детьми вышли на подтаявший лед на Невской губе.
Фото: pixabay
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