Школьные каникулы помогли уменьшить пробки в Петербурге

Сейчас в городе пробки - 3 балла.

В понедельник петербуржцы почти не стоят в пробках. Дороги в городе загружены намного меньше, чем обычно. Плотность трафика оценивается в 3 балла. Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

В такое время суток в будний день пробки в городе минимум 6 баллов. Наиболее медленно двигаются машины по проспекту Энгельса на пересечении с проспектом Испытателей, на Троицком и Литейном мосту, по улице Льва Толстого и по магистралям около Московского вокзала.

Такая загруженность дорог связана с началом каникул у школьников. Родителям никуда не нужно везти детей и пробки не успевают собираться.

Ранее на Piter.TV: Сильный снегопад стал причиной 9-балльных пробок в Петербурге.

Фото: Piter.TV​​​​​​​