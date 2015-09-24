Сегодня "Лахта" засветится разноцветными огнями

В первое воскресенье сентября ежегодно празднуют День работника нефтяной и газовой промышленности.

Сегодня, 5 сентября, "Лахта Центр" будет переливаться огнями. Подсветкой порадуют жителей Петербурга в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября.

Администрация центра пожелала всем причастным к данной сфере тепла, благополучия, развития и уюта. Поздравили в организации и петербуржцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.

Фото: ВКонтакте / Лахта Центр