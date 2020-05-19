Седьмой сезон шоу "Танцы" на ТНТ станет последним

В микроблоге одного из наставников появился анонс проекта.

Телеканал ТНТ начал подготовку к съемкам седьмого сезона шоу "Танцы". Он станет для проекта последним. Об этом сообщил один из наставников Мигель на своей странице в Instagram. Также он опубликовал анонс сезона.

Частью последнего сезона может стать любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте tnt-online.ru и пройти кастинг в своем городе. Даты начала кастингов будут озвучены позднее, когда снимут ограничения в регионах.

Поклонники проекта бурно отреагировали на новость о закрытии популярного танцевального шоу.

"Всм??? Как последний??? С ума сошли??? Я же так хотела попасть к вам. Много людей задаются только одним вопросом... Почему???? На самом деле я очень полюбила этот проект и, знаете, как-то не хочется, чтобы он был последним. Ведь мы все так полюбили наставников и, конечно, участников. Очень сложно поверить, что проект закончится", - написала iana_markevich под постом Мигеля.

"А зачем последний?!? Неужели рейтинги падают?!? "Битва экстрасенсов" 21-ый сезон снимают!" – возмутилась evanazarova.

"Почему!???? Вы стольким детям говорили, приходи, когда подрастешь, и что теперь? Куда им стремиться?" – задалась вопросом gigi_av.

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Видео: Instagram / migelshow