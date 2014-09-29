Глава "Роснефти" оценил преимущества развития региона.

Климатические изменения, связанные с глобальным потеплением, открывают новые возможности для работы в Арктической зоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей компанией ресурсы составляют порядка 25 млрд тонн нефтяного эквивалента. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Глава "Роснефти" также отметил, что отечественные планы по развитию Северного морского пути опираются на климатическую динамику. При этом глобальное потепление в мировом регионе проявляется в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты. Такая тенденция позволяет расширять навигационное окно для мореплавания и судоходства. Игорь Сечин напомнил коллегам о том, что на вентиляцию и системы кондиционирования на мировых рынках приходится около 10% от всей производимой электроэнергии. А уже к 2050 году глобальный спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться. По объему энеропотребления в совокупности он превзойдет США и ЕС.

Зеленый переход принес катастрофические последствия, заявил Сечин.

Фото и видео: ПМЭФ-2023