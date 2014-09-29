Глава "Роснефти" заметил, что в скором времени Арктика будет "освобождена" ото льдов.

Планы развития Северного морского пути опираются на реальные климатические изменения. Соответствующее заявление в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума в 2023 году с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт указал коллегам на научные исследования авторитетного издания "Нейчер Коммуникейшнс".В них говорится о том, что ледовое покрытие в зоне Арктики практически исчезнет к середине XXI века.

Арктика будет "практически" свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре, что существенно расширит навигационное окно для судоходства. Таким образом, планы по развитию Севморпути опираются на реальную климатическую динамику. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Сечин заявил, что изменение климата открывает новые возможности для работы в Арктике.

Фото и видео: ПМЭФ-2023