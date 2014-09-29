Сечин призвал срочно искать альтернативу теряющему позиции доллару

Глава "Роснефти" рассказал о поиске альтернатив по резервной мировой валюте.

Медленная потеря американским долларом позиций в качестве мировой резервной валюты и инструмента осуществлений международных финансовых расчетов становится проблемой для всего общества, поэтому важно срочно "спасать ситуацию". Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт пояснил участникам мероприятия, что доллар становится проблемой, хотя еще и долго будет оставаться основным расчетным инструментом.

Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно... Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт добавил, что огромная роль в создании альтернативы доллару США, в организации системы клиринга, взаимных расчетов, свопов, передачи финансовых сообщений, новых платежно-расчетных систем должна быть возложена на Центральные банки стран, которые стремятся сохранить государственный суверенитет. В "Роснефти" пояснили, что важно разделить две проблемы: по резервной валюте и формированию альтернативных платежно-расчетных систем.

Сечин сравнил дефолт США с войной экономическими средствами.

Фото и видео: ПМЭФ-2023