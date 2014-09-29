Глава "Роснефти" рассказал о проблемах Вашингтона в экономике.

"Политический цирк" вокруг потолка американского государственного потолка долга скрывает угрозу реального дефолта в стране, который является предвестником большой войны. Соответствующее заявление в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума в 2023 году с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт добавил, что систематически повторяющаяся история с потолком долга и угрозой технического дефолта в Вашингтоне многими аналитиками воспринимается как "политический цирк". "

На самом деле, в основе проблемы - реальное отложенное банкротство США. Огромный долг не может быть выплачен. И чем дальше - тем больше, при растущих ставках его невозможно будет обслуживать. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Глава "Роснефти" подчеркнул, что решить проблему можно несколькими решениями. Речь идет об инфляции, санкциях, дефолте и войне. Игорь Сеч ин считает, что "дефолт США - уже и есть война, только проводимая экономическими средствами".

Сечин: углеродная нейтральность в мире недостижима с текущим пулом "зеленых" технологий.

Фото и видео: ПМЭФ-2023