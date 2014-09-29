Глава "Роснефти" рассказал о важности работать с Китаем.

Текущий пул "зеленых" технологий не может обеспечить достижение углеродной нейтральности в мировом масштабе. При этом совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения углевродородных выбросов в атмосферу. Подобное заявление в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума в 2023 году с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Фактически углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула "зеленых" технологий - многие необходимые технологии все еще находятся на стадии опытных разработок. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил участникам мероприятия, что продекларированный странами коллективного Запада энергетический переход не обеспечен необходимыми технологиями. Игорь Сечин добавил, что "возобновляемая энергетика" по сути не является таковой. При этом в глобальной экономической системе нет металлов, редкоземельных минералов, энергии, времени и денег для того, чтобы осуществить этот переход в текущий момент. Позиция "Роснефти" стоит на том, что авторы "зеленого перехода" должны согласоваться условия и правила с теми странами, которые обладают производственными возможностями и ресурсной базой. В частности, речь идет о Китае.

Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути.

Фото и видео: ПМЭФ-2023