Сечин призвал не увеличивать налоги для нефтяников из-за выпадения газовых доходов России

Глава "Роснефти" оценил поступления средств в бюджет.

Заявления финансовых властей о выпадении нефтегазовых доходов РФ из бюджета некорректны. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы. К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Денежные поступления от нефтегазовой отрасли в федеральный бюджет России в мае 2023 года уменьшились на 11,9% по сравнению с апрелем того же года (до 570,7 миллиардов рублей) в соответствии с представленной статистикой министерства финансов РФ. За пять месяцев 2023 года государственный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 тиллиона рублей против 5,658 трлн рублей годом ранее.

Сечин отметил возможность создания более прозрачных условий для участников рынка газа РФ.

Фото и видео: ПМЭФ-2023