Сечин отметил возможность создания более прозрачных условий для участников рынка газа РФ

Глава "Роснефти" рассказал о том, куда должны идти освободившиеся поставки газа в России.

Закрытие для России европейского газового рынка и развитие своего внутреннего рынка дают возможность создать более прозрачные условия для всех участников газового природного рынка в добыче, транспортировке и реализации газа внутри страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт добавил, что создание газопроводов на восточном направлении даст возможность стране вовлекать в разработку все более обширные ресурсы, расположенные на территории Восточной Сибири. Там запасы от независимых производителей по оценкам достигают четырех триллионов кубометров.

Появляется возможность создать наконец более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт напомнил, что освободившийся потенциал поставок природного газа должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на ресурс, а также в целях проведения ускоренной газификации.

Сечин назвал рост цены на электроэнергию следствием накопленных за десятилетие проблем.

Фото и видео: ПМЭФ-2023