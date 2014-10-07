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Сечин назвал рост цены на электроэнергию следствием накопленных за десятилетие проблем

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Глава "Роснефти" рассказал о ситуации на энергетическом рынке.

 Рост стоимости на электроэнергию в размере более чем на 200% за последние десять лет стал следствием накопленных за это время системных проблем. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом  "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин

За последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергии, следствием которых является рост цены на электроэнергию, достигший более 200% за последние 10 лет. Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность.

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил коллегам на мероприятии, что прирост установленной мощности за этот период превысил рост спроса в два. Такая ситуация сказалась на падении  коэффициента использования ресурса. В настоящее время на глобальном рынке действует маржинальный принцип ценообразования. Речь идет о том, что все поставщики продают энергию по цене последнего, наименее эффективного генератора.

Сечин призвал переориентировать банковскую систему России на доступность кредитов.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: игорь сечин, пмэф-2023, роснефть, электроэнергия, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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