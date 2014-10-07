Сечин назвал рост цены на электроэнергию следствием накопленных за десятилетие проблем

Глава "Роснефти" рассказал о ситуации на энергетическом рынке.

Рост стоимости на электроэнергию в размере более чем на 200% за последние десять лет стал следствием накопленных за это время системных проблем. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин

За последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергии, следствием которых является рост цены на электроэнергию, достигший более 200% за последние 10 лет. Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил коллегам на мероприятии, что прирост установленной мощности за этот период превысил рост спроса в два. Такая ситуация сказалась на падении коэффициента использования ресурса. В настоящее время на глобальном рынке действует маржинальный принцип ценообразования. Речь идет о том, что все поставщики продают энергию по цене последнего, наименее эффективного генератора.

Сечин призвал переориентировать банковскую систему России на доступность кредитов.

Фото и видео: ПМЭФ-2023