Сделка на строительство ЖК сорвалась из-за нового Генплана Петербурга

Сделку заключили между заводом "Пластполимер" и шведским девелопером Bonava.

В Петербурге расторгли контракт по строительству крупного ЖК на улице Жукова из-за нового Генплана Петербурга. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Сделку заключили между заводом "Пластполимер" и шведским девелопером Bonava. Они планировали застраивать участки Калининского района. Летом комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщил, что поправки возможны только при выделении минимум гектара для производственных объектов, в то время как общая площадь объектов превышает три гектара.

В суде подчеркнули, что Швеция стала "недружественным государством" и сделку с её резидентом не согласовали с комиссией правительства. Также "Пластполимер" выполняет гособоронзаказ, а контракт мог мешать этому.

Ранее с Hyundai потребовали взыскать 350 млн рублей за строительство завода в Петербурге. Производство встало меньше чем через год существования из-за недостатка комплектующих.

Фото: Piter.tv

