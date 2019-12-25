Сделка по продаже смартфонов на "Авито" закончилась разбойным нападением на Бухарестской улице

Вечером понедельника, 19 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о разбойном нападении у дома №74 по Бухарестской улице. Как удалось установить, двое неизвестных напали на частного продавца, разместившего объявление о продаже 6-ти смартфонов на "Авито", и украли весь товар. Об этом стало известно Piter.TV.
В 21:50 в полицию обратился сам 29-летний пострадавший. Он рассказал, что двое неизвестных выстрелили из неустановленного оружия в воздух, избили его ногами, распылили из газового баллончика в лицо и похитили inerb 4 iPhone 14 Pro Max и 2 Nothing Phone 1.
После нападения продавец не обращался к медикам. Он запомнил приметы одного из нападавших – на вид ему 25-30 лет, рост 178 см, одет в темный спортивный костюм, на лице медицинская маска.
Возбуждено уголовное дело.
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Фото: Piter.TV
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