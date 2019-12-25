Полицейские задержали мошенника, обманувшего нескольких петербургских пенсионеров

21-летний житель поселка Металлострой звонил пожилым горожанам и вымогал деньги под предлогом того, что их родственники попали в ДТП.

Правоохранители задержали на Бухарестской улице молодого человека, которого заподозрили в мошенничестве в отношении нескольких пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

21-летний житель посёлка Металлострой пользовался проверенной схемой. Он звонил пожилым людям и сообщал, что их родственник попал в ДТП и ему необходима крупная сумма, чтобы откупиться от тюремного срока.

Жертвой афериста стали пенсионерка из Красносельского района, 2 пенсионера, проживающих на Петергофском шоссе, пожилые жители Богатырского проспекта и улицы Партизана Германа. Они лишились 602, 400, 150, 300 и 200 тыс. рублей соответственно. Полиция продолжит искать и других пострадавших.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV