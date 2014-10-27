В Калининском районе задержали серийную карманницу из Всеволожска

25-летняя женщина воровала деньги в продуктовых магазинах у пенсионеров. Ранее она уже привлекалась за подобные правонарушения.

Полиция задержала женщину, которая регулярно обкрадывала пенсионеров в продуктовых магазинах. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, карманницу поймали в Калининском районе.

В ведомстве отмечают, что первые заявления о кражах появились в конце лета 2022 года. В частности, 8 августа, кошелек с 5,5 тыс. рублей украли у пожилого мужчины в магазине на проспекте Науки. Несколько дней спустя эпизод повторился в отношении пенсионерки, у которой похитили телефон и кошелек с 21,3 тыс. рублей на проспекте Просвещения. Кражи продолжались 1,5 месяца.

Возбуждено несколько уголовных дел. Их фигуранткой оказалась 25-летняя жительница Всеволожска, она уже привлекалась за аналогичные преступления.

Ранее мы соощили о том, что на Московском вокзале полицейские по горячим следам раскрыли кражу дамской сумочки.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти