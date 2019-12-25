В Петербурге сдавать ЕГЭ готовятся 39 тысяч человек

К организации ЕГЭ будет привлечено около 30 тысяч специалистов.

Сдавать ЕГЭ в Петербурге в этом году будут почти 40 тысяч человек. В городе будут открыты 167 пунктов и 2889 аудиторий. Об этом рассказала председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

На данный момент на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 39 тысяч человек. В этом году в аудиториях будет находиться меньше человек, чем в предыдущие годы, в каждом помещении будет проводиться дезинфекция. Выпускники будут приходить в пункты не целыми классами, а по графику. У всех будут измерять температуру.

К организации ЕГЭ будет привлечено около 30 тысяч специалистов, тренироваться они будут в дни проведения пробных ЕГЭ.

Расписание ЕГЭ 2020: основной и дополнительный этап сдачи.

Фото: ВК/ Подготовка к ЕГЭ