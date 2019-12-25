В филиале №1 Центра крови Ленобласти можно сдать кровь вечером

Петербуржцы смогут сдать кровь не только с 9:00 до 13:00, но и с 15:00 до 19:00.

В связи с острой необходимостью пополнения запаса компонентов донорской крови в филиале №1 Центра крови Ленинградской области, расположенном на проспекте Луначарского, 28 октября доноров ждут и вечером. Информация появилась на странице медучреждения ВКонтакте.

Петербуржцы смогут сдать кровь не только с 9:00 до 13:00, но и с 15:00 до 19:00. При себе необходимо иметь лишь паспорт. После процедуры медики выдают справку на 2 дня отдыха, а также компенсационную выплату на питание в размере 1211,55 руб.

Ранее в Петербурге запустили игровой проект DonorGO для привлечения молодых доноров.

Фото: Piter.TV