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В филиале №1 Центра крови Ленобласти можно сдать кровь вечером
Сегодня, 21:11
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В филиале №1 Центра крови Ленобласти можно сдать кровь вечером

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Петербуржцы смогут сдать кровь не только с  9:00 до 13:00, но и с 15:00 до 19:00.

В связи с острой необходимостью пополнения запаса компонентов донорской крови в филиале №1 Центра крови Ленинградской области, расположенном на проспекте Луначарского, 28 октября доноров ждут и вечером. Информация появилась на странице медучреждения ВКонтакте. 

Петербуржцы смогут сдать кровь не только с  9:00 до 13:00, но и с 15:00 до 19:00. При себе необходимо иметь лишь паспорт. После процедуры медики выдают справку на 2 дня отдыха, а также компенсационную выплату на питание в размере 1211,55 руб.

Ранее в Петербурге запустили игровой проект DonorGO для привлечения молодых доноров.

Фото: Piter.TV

Теги: донорство, кровь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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