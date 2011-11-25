В Петербурге запустили игровой проект DonorGO для привлечения молодых доноров

Его уже оценили более 30 студентов.

"Фонд Доноров" запустил в Петербурге новый проект DonorGO для привлечения молодых доноров (старше 16 лет). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект "Путь донора", созданный в игровой форме, поможет молодежи освоить или закрепить знания по донорству крови. Проект состоит из AR-игры, разработанной для соцсетей, викторин и настольной игры "Целители".

Первыми к игровой вселенной DonorGO приобщились студенты городских вузов. В первый раз в рамках акции "Фонда Доноров" в отделении переливания крови Первого медицинского университета сдали кровь 20 студентов Горного университета. Еще 11 студентов Санкт‑Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова сдали кровь в стенах вуза. Все студенты получили сертификаты о донорском совершеннолетии, памятные подарки и книжку-комикс.

Ранее Piter.tv рассказывал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv; пресс-служба Смольного