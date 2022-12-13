Щиты для новых станций метро Петербурга поставит Обуховский завод

Оборудование используют при строительстве Красносельско-Калининской (коричневой) и Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линий подземки.

Щиты для новых станций метро в Петербурге будет поставлять Обуховский завод. Об этом 30 января сообщили на сайте госзакупок.

Завод оказался единственным претендентом на торгах. Стартовая стоимость контракта 2,373 млрд рублей. Поставщик должен будет создать для "Метростроя Северной столицы" два проходческих щита диаметром 5,63 метра. Также завод выпустит укладчики для тюбингов.

Оборудование используют при строительстве Красносельско-Калининской (коричневой) и Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линий подземки.

Ранее "АвтоВАЗ" может передать мощности своего завода в Петербурге под производство E-Neva.

Фото: Piter.tv

